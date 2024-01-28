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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رغم مطالبات بالمنع.. عرض فيلم Oppenheimer في دور عرض اليابان مارس المقبل

فيلم Oppenheimer
فيلم Oppenheimer

تقرر عرض فيلم Oppenheimer فى دور العرض اليابانية فى مارس المقبل والذى حقق العديد من النجاحات فور عرضه حيث دخل نادى المليار دولار. 

 

وواجه صناع العمل تحديات كثيرة حيث تعرض لعديد من الانتقادات لمجرد الإعلان عن إمكانية عرضه فى اليابان، وهو الأمر الذى قوبل بعدد من المطالبات بمنع عرض الفيلم بالبلاد، وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.

ويأتى سبب المطالبات بمنع عرضه أن العمل يكشف ‏حادثة سقوط أول قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية في 6 أغسطس 1945 التي خلفت وراءها مدينة منكوبة بالكامل، وهو ما يعيد ذكريات مؤلمة للشعب الياباني، وما واجهته اليابان من معاناة استمرت لسنوات خلال وبعد الحرب العالمية الثانية.

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فيلم Oppenheimer

حصد  Oppenheimer خمس جوائز جولدن جلوب منها أفضل مخرج للعالمي كريستوفر نولان، وممثل لبطله كيليان مورفي، وأفضل ممثل مساعد التي ذهبت إلى روبرت داوني جونيور، إلى جانب جائزتي أفضل فيلم وأفضل موسيقى تصويرية.

 

فيلم Oppenheimer حظي بحملة دعائية كبيرة من قبل شركة إنتاجه بعدما بلغت ميزانية إنتاجه حوالي 100 مليون دولار، لإعادة تقديم قصة صنع القنبلة الذرية الأولى في العالم.

 

وأجاد صناع Oppenheimer في تقديم تفاصيله، بداية من السيناريو المقتبس من رواية شهيرة، مرورا بالتصوير والموسيقى التصويرية، وشريط الصوت، والمونتاج، وصولا إلى الآداء التمثيلي القوي من أبطاله، وأصبح المنافس الأقوى والأقرب للفوز في موسم الجوائز المرتقب.

 

وشارك في بطولة Oppenheimer الممثل الشهيرة كيليان مورفي الذي لعب شخصية البطل روبرت أوبنهايمر مخترع القنبلة الذرية الذي ندم على مشروعه الأبرز في مشواره، إلى جانب كل من مات ديمون، إيميلي بلانت، فلورنس بيو، جيسون كلارك، كينيث براناه، رامي مالك، كايسي أفليك، جاري أولدمان، وغيرهم. 

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