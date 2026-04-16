رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن قائمة أفلام المسابقة العربية

أحمد البهى

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير القائمة الكاملة لأفلام المسابقة العربية، المشاركة خلال فعاليات النسخة الثانية عشر،  المقرر انطلاقها في الفترة من 27 إبريل لـ 2 مايو المقبل، إذ تضم 8 أفلام متنوعة من بلدان مختلفة.

وتضم المسابقة فيلم "آغدًا آلقاك" إنتاج مشترك بين مصر والإمارات العربية المتحدة، مكون من 13 دقيقة، إخراج مؤمن ياسر، عرض عالمي أول.

كما يشارك فيلم "السينما حبي"، إنتاج فلسطين، مدته 15 دقيقة، إخراج إبراهيم حنظل، ووسام الجعفري"، عرض عالمي أول.

وفيلم "ثورة غضب"، إنتاج الأردن، ومكون من 17 دقيقة، إخراج: عائشة شحالتوغ، عرض إفريقي أول .

ومن مصر يأتي فيلم "ديك البلد"، مدته 20 دقيقة، إخراج ناتالي ممدوح، عرض عالمي أول.

إلى جانب فيلم "يوم سعيد"، إنتاج السعودية، مدته 22 دقيقة، للمخرج محمد الزواري، عرض أفريقي أول.

ومن الأفلام المشاركة أيضا فيلم "أرحل لتبقى الذكرى"، إنتاج قطر، مدته 15 دقيقة، إخراج علي الهاجري، عرض أفريقي أول.

بالإضافة إلى فيلم "المسمار" إنتاج تونس، مدته 20 دقيقة، للمخرج رائد بوسريح، عرض أفريقي أول.

وفيلم "كب القهوة خير"، إنتاج مشرك بين لبنان - والمملكة المتحدة، مدته 18 دقيقة، إخراج إليو طربيه، عرض أفريقي أول.

