ناقد رياضي: أتمنى أن يظهر المستوى الحقيقي للمنتخب الوطني في لقاء الكونغو

أكد الناقد الرياضي مؤمن الجندي، أن منتخب مصر تأهل لدور الـ 16 لبطولة إفريقيا بصعوبة، مشيرا إلى أن مستوى مصر في دور المجموعات لم يكن على المستوى المطلوب، وأتمنى أن يظهر الشكل الحقيقي للمنتخب بداية من لقاء الكونغو اليوم.

وقال مؤمن الجندي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن استقبال المنتخب الوطني 6 أهداف في لقاءات المجموعات ليس أمر جيد، ويدل على عدم التجانس بين خط الدفاع.

وتابع الناقد الرياضي مؤمن الجندي، أن روي فيتوريا أخطأ في التشكيل خلال لقاءات دور المجموعات، وعليه أن يتدارك تلك الأخطاء بداية من لقاء اليوم، حتى يم إستكمال المشوار.