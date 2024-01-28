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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية لـ3 ملايين مواطن

الأورام السرطانية
الأورام السرطانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) لـ3 ملايين و61 ألفا و637 شخصًا بالمجان، وذلك تحت شعار «100 مليون صحة».

يأتي ذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، والتي شملت 18 محافظة، مستهدفة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، ما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أهمية نتائج الاستبيان المخصص لتحديد عوامل الخطورة للإصابة بالأورام، والذي تتبعه الإحالة لإجراء الفحوصات المتقدمة.

وأشار إلى إحالة 34 ألفا و992 مواطنا للكشف عن أورام الرئة، وإحالة 191 ألفا و782 مواطنا للكشف عن أورام القولون، بالإضافة إلى 137 ألفا و835 للكشف عن أورام البروستاتا، و8 آلاف مواطنة للكشف عن أورام عنق الرحم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نيرڤانا مجدي، المدير التنفيذي للمبادرة، أن الحصول على خدمات المبادرة يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملء استبيان يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وقالت إنه بعد تحديد المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن، يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم .

وأضافت أن العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.

يذكر أن المحافظات التي تشملهما المرحلتان الأولى والثانية من المبادرة تضم الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ودمياط، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والقاهرة، والمنوفية، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، وسوهاج، والإسماعيلية، وبني سويف، وشمال سيناء، والأقصر.

الصحة رئيس الجمهورية الأورام السرطانية الرئة البروستاتا القولون

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