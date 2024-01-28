بتكليف رئاسى.. دورة تدريبية عن المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات بمركز سقارة

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، اليوم، الاحد، 4 دورات تدريبية وهي: دورة بتكليف رئاسى عن "المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات"، ودورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الاعلام وطرق التأثير على الجمهور، ودورة الأرشفة والفهرسة الإلكترونية وتداول المستندات الإلكترونية، ودورة الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية، ويستفيد من هذه الدورات ( ١١٤ ) متدرباً من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لدعم منظومة التدريب وتطوير مهارات العاملين بالإدارة المحلية ورفع قدراتهم نظراً لأهميتها الملحة في الوقت الراهن لمواكبة التغييرات والتَطَورات العالمية المُعاصرة لتحقيق التقدم والارتقاء للبلاد.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن دورة "المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات" يتم تنفيذها بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ويقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندى VNG، ويستفيد منها 30 متدرباً من مديري الموارد البشرية ومسئولي التدريب بجميع المحافظات، مشيراً إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيركز على التعريف ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطة تعميم الممارسات وإجراءاتها وأهداف مكون بناء القدرات والخطة التشاركية المبنية علي تقدير الإحتياجات والإعتبارات الفنية واللوجستية قبل واثناء تنفيذ الخطة وكيفية تصميم استمارة تحديد الاحتياجات ومفهوم المتابعة والتقييم أثناء وبعد تنفيذ خطة بناء القدرات، مشيراً الى ان التدريب سيتضمن التطبيق العملي للتأكد من وصول المعلومات اللازمة للمتدربين وقدرتهم على التنفيذ الفعلي بعد اجتيازهم التدريب داخل العمل.