عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس زراعة النواب: تعديلات قانون القضاء العسكرى تتماشى مع دستور 2014

النائب هشام الحصرى،
النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة بشأن قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، موضحا أنها تتماشى مع دستور 2014 الذى نص على استقلالية القضاء وتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

وقال الحصرى، إن التعديلات المقدمة تأتى اتساقا مع التعديلات الأخيرة التى أقرها المجلس بشأن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بهدف وجود تناسق وتكامل بين تشريعات الدولة المصرية وتحقيق العدالة مع جميع المتقاضين.

وأعلن موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للقوات المسلحة على حرصها على تقديم تلك التعديلات، لتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.

كما وجه الحصرى تحية للقوات المسلحة المصرية على ما تقوم به من دور وطنى فى حماية وتأمين البلاد فى ظل ما تواجهه المنطقة من صراعات.

قانون القضاء العسكري الجلسة العامة لمجلس النواب دستور 2014 رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب تشريعات الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن: عادة الأخذ بالثأر تؤثر تأثيرًا مباشرًا على رأس المال البشرى

شوبير يكشف عن سبب تواصل محمد صلاح مع لاعبي منتخب مصر يوميا

البورصة تربح 63 مليار جنيه في 60 دقيقة ومؤشرها عند مستوى تاريخي

انسحاب لواء كامل لجيش الاحتلال من غزة

انتقال محمد أبوجبل للأهلي خلال يناير.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية

حكماء المسلمين يرحب بقرارات فرض تدابير مؤقتة لحماية الشعب الفلسطيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

ضرب بالنعال.. سفير جمعية مناهضة للعنف يتعدى على مغني أثناء حفل.. شاهد

صور جديدة من عقد قران شقيقة رامي صبري.. شاهد

ماذا حدث لحسام حسن في مباراة المغرب2002؟.. وما علاقة ميدو بالأمر؟.. تفاصيل

فيديو

ضرب بالنعال.. سفير جمعية مناهضة للعنف يتعدى على مغني أثناء حفل.. شاهد

صور تايلور سويفت.. وضعيات غير لائقة والمتهم مجهول

تحذير صحي.. مقطع فيديو يثر ضجة لأكلة بكوريا الجنوبية

حلقوا شعرهم على الهواء.. خالد سليم يتضامن مع والدته.. وشريف مدكور يدعم مرضى السرطان.. وأسما شريف منير تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ