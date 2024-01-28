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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مثال للأمانة.. مسعفان ينقذان حياة مريضويعيدان 100 ألف جنيه بالغربية.. صور

أمانة مسعفا الغربية
أمانة مسعفا الغربية

شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية إنقاذ حياة مريض مصاب في حادث سير علي أيدي مسعفين وأعادا مبلغ 100 الف جنيه إلي رجال الشرطة عقب عثورهما عليه داخل حقيقة خاصة بالشخص المصاب .

مجلس إدارة نادي طنطا ينعى العامري فاروق


ولاقت الواقعة استحسان كافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وزملاء المسعفين الذين أفادوا خلال محضر رسمي أن المبلغ المذكور خاص بالشخص المصاب والذي تبين أنه موظف بشركة خاصة وكان ذاهبا إلي إيداع المبلغ المالي المذكور بالبنك ولكنه تعرض لحادث السير أعلي كوبري الراهبين بطريق "المحلة _سمنود " .

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الجدير بالذكر أن المسعفين هما محمد النوبي ومساعده حسين السلاموني استقبلوا سيارة تحمل كود 1605 وتمكنا من إنقاذ حياة المصاب ونقله إلي طوارىء مستشفي سمنود المركزي .

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أعلي كوبري 100 ألف جنيه السلاموني السعادة والفرح التواصل الاجتماعي رواد مواقع التواصل رواد مواقع التواصل الإجتماعي لعامري فاروق لتواصل الإجتماعى مجلس إدارة نادي محافظة الغربية

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