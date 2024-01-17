أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لغزل المحلة

أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، تعيين أحمد عيد عبد الملك مديراً فنياً.

وعلق عبد الملك على توليه المنصب عبر منصة أكس: “‏الحمد لله مديراً فنياً لغزل المحلة .. ‏خطوة مهمة في مشواري التدريبي وقيادة نادي تاريخي وعريق أتمني من الله التوفيق وأتمني من جماهير غزل المحلة المساندة والدعم للفريق وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع ونعود بالمحلة لمكانه الطبيعي وسط الكبار مرة أخري”.

ويعاون أحمد عيد عبد الملك، عبد السلام نجاح مدرب عام، محمود صبحي مدرب مساعد، محمد عبد السلام مدرب مساعد، ناصر فاروق مدرب حراس المرمى، أحمد عمر مخطط أحمال، ميشيل ماجد محلل أداء، طه السيد مدير الكرة، عمر سعد مدير شئون لاعبين، مع الإبقاء على الجهاز الطبي والإداري.