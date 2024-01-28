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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احتجزوه داخل سنتر تعليمي.. محاكمة المتهمين بخطف طالب بالبدرشين 19 فبراير

صدى البلد

حددت محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة 19 فبراير أولى جلسات محاكمة المتهمين باستدراج وخطف طالب وتقييده بالحبال داخل سنتر تعليمي بالبدرشين وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 23953 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهمين إكرامي. س، وعبد الواحد.ع، وباسم. ع، وعزت. ش، وسها.ع، هاربين، اتفقوا على خطف خالد ه وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطف الثالث والرابع واشترك معهما الباقي في الجريمة.

وحال سير المجني عليه بالطريق العام، اشهر المتهمين في وجهه سلاح أبيض كتر، مهددين إياه واصطحابه إلى سطح العقار محل الواقعة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

وحال سير المجني عليه بالطريق العام، اشهر المتهمين في وجهه سلاح أبيض كتر، مهددين إياه واصطحابه إلى سطح العقار محل الواقعة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

خطف الأول واشترك الباقي معه بالإكراه يوسف م بأن اتفقوا على خطفه واعدوا مخططًا لذلك وتنفيذا له قام الأول باستيقافه مشهرا بوجهه سلاح أبيض سكين مهدده فاصطحبه إلى سطح العقار محل الواقعة، فتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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واحتجز المتهمون خالد ه، يوسف م، عقب ارتكابهم التهمتين السابقين أعلى سطح العقار محل الواقعة دون أمر أحد الحكام المختصين، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وكان ذلك مصحوبا بتعذيب بدني، بأن كبلوا أيديهما وأرجلهما، وتعدوا عليهما بالضرب بالأيدي وباستخدام أدوات عصى، خرطوم على النحو الميين بالتحقيقات، كما سرقوا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر بالإكراه، بأن اشهروا بوجههم أسلحة بيضاء مهديين إياهم مقيدين من حريتهما مكبلين إياهما، فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما والاستيلاء على منقولاتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

واكرهوا المجني، بالقوة والتهديد على الجسم بتوقيع خمسة سندات دين حال ارتكابهم موضوع الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما خالد ه، ويوسف م بأن التقطوا بإحدى الأجهزة هاتف خلوي مقطع مرئي في مكان خاص دون رضائهما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أمرت جهات التحقيق بسرعة ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة.

محكمة جنايات الجيزة محكمة استئناف القاهرة خطف خطف طالب البدرشين

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