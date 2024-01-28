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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب تنمر زملائها.. طالبة تنهي حياتها شنقا بحبل على باب شقتها بالطالبية

صدى البلد

تخلصت طالبة تبلغ من العمر 15 عاما من حياتها شنقا، وعثر عليها مشنوقة أمام باب شقتها في منطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة  لمرورها بحالة نفسية بسبب سوء معاملة زملائها لها وتنمرهم عليها وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كان مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بإنهاء طالبة لحياتها بعد أن قامت بشنق نفسها وعلى الفور انتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة لموقع البلاغ وتبين أن المتوفية تدعى هاجر،ع طالبة بالصف الأول الثانوى وتبلغ من العمر 15 عاما.

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تعود البداية عندما استيقظت والدتها وفوجئت أن ابنتها معلقة بحبل أمام باب الشقة وأوضحت والدتها أن ابنتها كانت تمر بحالة نفسية بسبب معاملة زملائها بالمدرسة لها.

طالبة تنهي حياتها الطالبية تنمر زملائها الجيزة مدير امن الجيزة

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