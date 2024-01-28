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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من الطابق الخامس.. لغز جـ ثة الشاب الطائرة في الجيزة

جثة طائرة - أرشيفية
جثة طائرة - أرشيفية

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثمان شاب لقى مصرعه أثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء تركيب طبق دش أعلى عقار في العمرانية، بعد صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

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سقوط ثلاثيني من الطابق الخامس في العمرانية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بسقوط شاب في العقد الرابع من العمر من أعلى عقار في العمرانية ووفاته في الحال، وأمر اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

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بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرتها أجهزة أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء قيام المتوفي بتركيب طبق دش أعلى سطح عقار في الطابق الخامس بمنطقة العمرانية اختل توازنه وسقط جثة هامدة في الحال.

أودعت أجهزة أمن الجيزة، جثمان المتوفي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وجرى استكمال التحريات في الواقعة حيث تبين أن المتوفي بالغ من العمر 37 عاما وكان يقوم بتركيب طبق دش أعلى سطح العقار إلا أنه سقط وتوفي في الحال.

الجيزة مديرية امن الجيزة منطقة العمرانية سقوط شاب العمرانية

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