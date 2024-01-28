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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

50 قطعة حشيش.. أسباب حكم جنايات القاهرة ببراءة متهم من حيازة المخدرات

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد محمد رضا أسباب البراءة لمتهم بحيازة مواد مخدرة - حشيش - في القضية رقم 4587 لسنة 2023 جنايات الزاوية الحمراء في اتهامه بإحراز جوهر الحشيش.

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حيثيات الحكم ببراءة متهم في قضية مخدرات

وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات الحكم أنه وفقا لما استقر له يقينها ومن ما ارتأت له من شهادة معاون مباحث الزاوية الحمراء أنه حال مروره الامني بدائرة القسم أبصر المتهم سالف الذكر واقفا بالطريق العام ممسكا بيده سلاحا أبيضا عبارة عن مطواة قرن غزال فانتزعها منه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على علبة سجائر بفضها عثر على خمسين قطعة بنيه اللون تشبه مخدر الحشيش وأقر المتهم له بإحراز المخدر بقصد الاتجار.

وأكدت محكمة جنايات القاهرة، ما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية أن القطع البنية المضبوطة وعددها 50 قطعة وزنت 21 جرام، واذ سئل المتهم بالتحقيقات وأنكر الاتهام واعتصم بجلسة المحاكمة بالانكار والمحامي الحاضر معه طلب براءته على سند انتفاء حالة التلبس ولعدم المعقولية وللانفراد بالشهادة وبطلان الفحص الفني لهاتف المتهم كون وجود صوره فوتوغرافية من مادة سمراء لا يجزم بأنها جوهر الحشيش دون خضوعها للتحليل.

وأشارت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات الحكم ببراءة المتهم، أن المحكمة وهي بصدد تقرير أدلة الدعوى فانها لا تطمئن إلى رواية شاهد الاثبات التي قام الاتهام على ركيزة منها وذلك لعدم اتساق تلك الرواية مع مقتضيات العقل ولا طبائع الأمور اذ لا يتصور أن يسير المتهم بالطريق العام حاملا بين طيات ملابسه كمية من مخدر الحشيش ثم يمسك بمطواة قرن غزال ويعبث بها على مرأى من الماره ولا يلقي بالا لاحتمالية القبض عليه ومن ثم تلتفت المحكمة عن تلك الرواية والتي ترى المحكمةأن شاهد الإثبات قد اعتنقها ليشيع توافر حالة التلبس والتي تمنحه الحق في القبض على المتهم وتفتيشه وتقضى عملا بالمادة 1/304 من براءة المتهم مما أسند اليه ولهذه الأسباب حكم المحكمة حضوريا ببراءة المتهم مما أسند اليه.

واتهمت النيابة العامة المتهم س ل بانه بدائرة قسم الزاوية الحمراء في القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونا وأحيل المتهم إلى المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين في أمر الإحالة.

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