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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط 9 ديلرات .. أمن الجيزة يداهم أوكار المخدرات

صدى البلد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة لضبط المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة بمختلف أنحاء القطاع أسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة.

وحققت الحملة العديد من النتائج الإيجابية والتي كان أبرزها:

ضبط مقاولان، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش.

 

ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

 

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ضبط 3 أشخاص، مقيمون بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية وبحوزتهم كيلو جرام لمخدر الهيروين.

ضبط 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسمى شرطة "الطالبية والأهرام" وبحوزتهم  1،700 كيلو جرام لمخدر الآيس، كمية لمخدر الحشيش، عدد من الأقراص لمخدر الكيبتاجون، 3 أسلحة بيضاء مطواة".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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