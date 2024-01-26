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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مش أول مرة.. سقوط المتح. رش العجوز بصغير الهرم

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مسن متهم بالتح.رش بالأطفال في منطقة الهرم.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من عامل بتعرض نجله البالغ من العمر ١٠ سنوات للتحرش من قبل شخص مسن، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ وأن المتهم استغل وجود الطفل لشراء الطلبات من محل عطارة واستدرجه داخل المخزن وتحرش به بعدما هتك عرضه ولامس اجزاء حساسة من جسده. 

بإجراء التحريات وسماع أقوال شهود العيان تبين أنها ليست الواقعة الأولى للمتهم وأنه تحرش بأكثر من طفل من قبل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

الهرم قسم شرطة الهرم تحرش

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