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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حرام عليك ده عيل.. سائق يدفع حياته ثمنا لشهامته ببولاق الدكرور

صدى البلد

حاول سائق توك توك انقاذ ابن صديقه من بين ايدي ابيه الذي انهال عليه بالضرب المبرح وسط الشارع قائلا:"حرام عليك ده عيل صغير" الا ان الاب غرس أداة حادة في صدره اسقطه قتيلا في الحال مرددا:"قلتلك ملكش دعوة". 

 

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مش أول مرة.. سقوط المتح. رش العجوز بصغير الهرم

 تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال سائق توك توك به آثار طعنة نافذة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص وعمل التحريات تبين أنه أثناء مرور المتوفي شاهد صديقه ينهال ضربا علي نجله الصغير فتوقف للدفاع عنه ونصرته الإ أن والد الطفل لم يستمع له ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة قام فيها والد الطفل بطعن السائق مما تسبب في إصابته التى أودت بحياته.

 

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وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

النيابة العامة بولاق الدكرور شرطة بولاق الدكرور سائق توك توك

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