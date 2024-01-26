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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يعرض نفسه لممارسة الحرام مع الرجال.. كواليس سقوط مهندس بقبضة شرطة الآداب

صدى البلد

حلم شاب تحقيق ثروة طائلة بطريقة سهلة بدلا من الاجتهاد في العمل بعد حصوله على لقب مهندس فسلك طريق الحرام وعلى عكس غيره من بعض الاشخاص الذين يعملون في المخدرات أو السلاح أو حتى تسهيل الدعارة للفتيات قرر الشاب ان يعمل بنفسه في الرذيلة ويعرض نفسه على راغبي الحرام. 

تحقيقات النيابة العامة بدمياط كشفت عن قيام مهندس حاصل على بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات ومقيم بمحافظة دمياط، بإنشاء وإدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقوم من خلالها بالإعلان عن نفسه وتسهيل الفجور والتحريض على ممارسة الشذوذ مع راغبي المتعة الحرام من الرجال، خلال تواجده بمدينة جمصة محافظة الدقهلية. 
 

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حيث وردت معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة، بقيام إسلام، حاصل على بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات ومقيم مدينة دمياط محافظة دمياط بممارسة الفجور وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء وإدارة صفحة على تطبيق (فيسبوك) المرئي للعامة يقوم من خلالها بالإعلان عن نفسه وتسهيل الفجور له والتحريض على ممارسة هذا السلوك الشاذ عن مجتمعنا، كما أنه يقوم بممارسة الشذوذ الجن.سي مع راغبي المتعة الحرام عن طريق التواصل معهم عبر تطبيق فيسبوك المرئي للعامة.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط المتحرى عنه حال تواجده بمدينة جمصة محافظة الدقهلية، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في إدارة الصفحة.

وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة وممارسة الشذوذ مع الرجال راغبي المتعة الحرام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فى الواقعة وقررت حبسه على ذمة التحقيقات وجددها قاضي المعارضات ١٥ يوما.

ممارسة الحرام سقوط مهندس شرطة الآداب الحرام

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