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رئيس التحرير
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حوادث

فرسة وقشطة والريسة.. كواليس 21 يوما كافحت فيها "الآداب" راقصات وفتيات ليل

صدى البلد

21 يوما كشرت فيها مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة عن أنيابها لمكافحة الحرام والممارسات المشبوهة على مستوى عدد كبير من الكباريهات والكازينوهات في أنحاء المحافظة حيث حدد الضباط ساعة الصفر مع منتصف الليل وبدء العمل في تلك الأماكن. 

حملات مستمرة ومداهمات في أوقات واحدة بأماكن مختلفة أسفر عن إسقاط أكبر أباطرة عالم الرذيلة واستغلال الفتيات القاصرات في أعمال الدعارة مع الأثرياء علاوة على ضبط عدد من الراقصات اللاتي تعملن دون ترخيص وتتعمد القيام بحركات مثيرة للغرائز وارتداء "بدل رقص" خليعة خادشة للحياء، ووصل عدد المتهمين خلال 21 يوما إلى 37 فتاة ليل وراقصة كانت أبرزهن "نهى الدكر" امبراطورة كباريهات الهرم والراقصات "فرسة" و"قشطة" و"جومانة التونسية". 

 

مداهمات منتصف الليل

 

مع حلول منتصف الليل وبدء عمل عدد من كباريهات وبارات وديسكوهات الهرم خرجت مأمورية من الإدارة العامة لمباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة تستهدف هذه الأماكن للتفتيش على المخالفات والأعمال المنافية للآداب ومراجعى التراخيص اللازمة لمزاولة المهن المختلفة بداخلها. 

استهدفت الحملة التي ترأسها العقيد محمد غراب وكيل مباحث الآداب بالجيزة 2 night club وبار و2 ديسكو جميعهم مشهورين في دائرة قسم شرطة الهرم بعد ورود معلومات حول ممارسة أعمال منافية للآداب في تلك المنشآت حيث تتولى سيدة الاتفاق مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية. 

 

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من ليالي المزاج إلى البرش.. تطور جديد في قضية إمبراطورة كباريهات الهرم

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آداب الجيزة تكافح الحرام.. سقوط راقصتان و8 فتيات ليل في حملة على كباريهات العجوزة

بعد عرض المعلومات على اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة شن حملة سرشة على تلك المنشآت للحفاظ على تقاليد المجتمع ومنع الأعمال المنافية للآداب وبدأت الحملة برئاسة العميد محمد حسن مدير مباحث آداب الجيزة والعقيد محمد غراب وكيل الإدارة منذ الساعة الثانية عشر منتصف الليل حتى الساعة السابعة صباح اليوم التالي قاموا خلالها بمداهمة عدد من البارات وصالات الديسكو والكباريهات. 

 

الليلة بـ700 جنيه

 

أسفرت الحملة عن ضبط 10 فتيات ليل تحرضن على الفسق والفجور وألقي القبض على 3 سيدات بينهن أربعينية تتولى تسهيل الدعارة للسيدتين الأخرتين حيث تروج صورهن عبر تطبيق "واتس أب" وتتفق مع راغبي المتعة الحرام على مبلغ مالي وموعد ومكان اللقاء بعد إرسال صور الفتاتين له ليختار من بينهما. 

وكشفت التحريات أن الفتاة تتقاضى 700 جنيه عن اللية الواحدة بينما تتفق المتهمة الرئيسية على نسبة أو عمولة لها حيث تتقاضى مبلغ 1000 جنيه، وتم تحريز الهواتف المحمولة التي تحمل المحادثات وصور الفتاتين كدليل على وجود اتفاقات بينهن وبين راغبي المتعة الحرام. 

 وفي "كباريه" السلطانة في منطقة العجوزة القي القبض على راقصة تدعى "فرسة" لمزاولتها المهنة بدون ترخيص، وكشفت تحريات العقيد محمد غراب وكيل إدارة مباحث الآداب بالجيزة عن أن الراقصة اعتادت التواجد داخل الملهى الليلي لأداء الرقصات الشرقية، دون الحصول على تصريح لمزاولة مهنة الرقص.

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سقطت في كباريه السلطانة.. الراقصة فرسة في قبضة مباحث آداب الجيزة

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تحرض على الفسق.. سقوط راقصة ومطاردة مالكة كباريه شهير في الهرم

توصلت التحريات إلى وجود شبكة كبرى لممارسة الأعمال المنافية للآداب، تديرها راقصة تدعى قشطة داخل  كباريه، بجوار وزارة الشباب والرياضة بمنطقة العجوزة مقابل مبالغ مالية وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن 8 سيدات تقودهن راقصة تدعي قشطة كونّ شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب فتم القبض عليهن. 

وفي كازينو شهير بسور نادي الترسانة ضبطت ٣  فتيات متهمات بتسهيل وممارسة الدعارة و5 اخريات للتحريض علي الفسق وراقصتين تحرضان علي الفسق. 

 

نهاية كباريه الدكر 

 

نهى الدكر صاحبة ملهى ليلي شهير بمنطقة الهرم انتشر اسمها في الآونة الأخيرة بعد ورود معلومات لرجال الأمن ومباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة حول قيامها بالإتجار في الفتيات القاصرات، واستغلالهن في أعمال الدعارة وبيعهن لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، إضافة إلى تسببها في مقتل شاب داخل الكباريه بعد نشوب خلاف بينه وبين آخر على فتاة ساقطة. 

منذ 3 أسابيع داهمت مباحث الآداب بقيادة العقيد محمد غراب وكيل إدارة مباحث الآداب بالجيزة كباريه أندريا الذي تمتلكه، نهى الدكر وتديره دون ترخيص وتبين هروبها منه منذ فترة، وتم إغلاقه، لكنها عادت وفتحته مرة أخرى بالمخالفة للقانون، وتمت ملاحقتها حتى سقطت في قبضة رجال مباحث الآداب، قبل أن تتم إحالتها للنيابة العامة التي تباشر التحقيق معها. 

 

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شاهد.. الراقصة جومانة التونسية صديقة امبراطورة كباريهات الهرم

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بعد سقوط امبراطورة الفضائح في الهرم.. قرار عاجل حول مصير كباريه أندريا

وكشفت التحريات الأولية أن نهى الدكر ألقي القبض عليها في أحضان الراقصة جومانة، لاتهامهما بممارسة الفسق والفجور داخل فيلا بمحافظة الجيزة، مبينةً أن المتهمتين مارستا أفعالًا شاذة، انتهت التحقيقات بحبس نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم أو "الريسة" كما يطلق عليها.

الليلة بـ700 جنيه نهى الدكر امبراطورة كباريهات الهرم فرسة قشطة جومانة التونسية الاداب راقصات وفتيات ليل

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