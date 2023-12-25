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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من ليالي المزاج إلى البرش.. تطور جديد في قضية إمبراطورة كباريهات الهرم

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية تجديد حبس نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم 15 يوما على ذمة التحقيقات المتهمة فيها بالاتجار بالبشر وتسهيل وممارسة الدعارة داخل كباريه تمتلكه بالهرم. 

وأمرت نيابة الهرم بحبس نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت إخلاء سبيل الراقصة جومانة التونسية بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ونفت المتهمة الرئيسية الاتهامات المنسوبة إليها بالإتجار بالبشر وممارسة وتسهيل الدعارة وممارسة الفجور. 

 

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لنشرها الفجور.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر إمبراطورة كباريهات الهرم

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نهى الدكر بتسرحنا.. مفاجآت في التحقيقات مع إمبراطورة كباريهات الهرم

وفجرت تحريات الأجهزة الأمنية ومباحث الآداب بالجيزة مفاجآت في سقوط نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم، حيث ألقي القبض عليها في أحضان راقصة تدعى جومانة أثناء ممارستهما الفجور وعلاقة شاذة داخل فيلا في منطقة هرم سيتي. 

أسابيع من البحث والتتبع من مباحث آداب الجيزة لإمبراطورة الدعارة وكباريهات شارع الهرم "نهى الدكر" الصادر لها قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة انتهت بإلقاء القبض عليها داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي. 

نهى الدكر صاحبة ملهى ليلي شهير بمنطقة الهرم انتشر اسمها في الآونة الأخيرة بعد ورود معلومات لرجال الأمن ومباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة حول قيامها بالإتجار في الفتيات القاصرات، واستغلالهن في أعمال الدعارة وبيعهن لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، إضافة إلى تسببها في مقتل شاب داخل الكباريه بعد نشوب خلاف بينه وبين آخر على فتاة ساقطة. 

ومنذ 3 أسابيع داهمت مباحث الآداب بقيادة العقيد محمد غراب وكيل إدارة مباحث الآداب بالجيزة كباريه أندريه الذي تمتلكه، نهى الدكر وتديره دون ترخيص وتبين هروبها منه منذ فترة، وتم إغلاقه، لكنها عادت وفتحته مرة أخرى بالمخالفة للقانون، وتمت ملاحقتها حتى سقطت في قبضة رجال مباحث الآداب، قبل أن تتم إحالتها للنيابة العامة التي تباشر التحقيق معها. 

 

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شاهد.. الراقصة جومانة التونسية صديقة امبراطورة كباريهات الهرم

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متمردة على أنوثتها.. أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم| خاص

وكشفت التحريات الأولية أن نهى الدكر ألقي القبض عليها في أحضان الراقصة جومانة، لاتهامهما بممارسة الفسق والفجور داخل فيلا بمحافظة الجيزة، مبينةً أن المتهمتين مارستا أفعالًا شاذة.

وأوضحت التحريات الأولية أنه خلال تفتيش المتهمتين، عثر بحوزتهما على مبالغ مالية 300 ألف جنيه، وسيارة جيب شروكي و4 هواتف، وبفحصها وُجد عدد من الفيديوهات والصور الخليعة، وتم تحريز المضبوطات وعرضها على جهات التحقيق.

كان رجال مباحث الآداب الجيزة، قد ألقوا القبض على راقصة شهيرة في الأوساط الليلية والحفلات، تدعى جومانة أثناء ممارسة الفجور مع صاحبة كباريه. 

وبدأت جهات الأمنية، التحقيق مع المتهمتين بممارسة الفسق والفجور، والأعمال المنافية للآداب بعد ضبطهما متلبستين، داخل الفيلا التي تستخدمها صاحبتها، كملهى لإقامة حفلات ليلية.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمة تدعي "نهى. ر. م" وقررت جلب قاصرات من الأقاليم والأرياف للعمل في ملاهي ليلية وتحريضهن على ممارسة الرذيلة والفسق والفجور، وإدارة ملهى ليلي بمنطقة الأهرامات، دون ترخيص، والتحريض على الفسق والفجور وتسهيل أعمال الدعارة وتعاطي المخدرات.

وأفادت التحريات أن سالفة الذكر لها سجل جنائي ومتهمة بارتكاب سوابق للأعمال المنافية للآداب العامة، وعرض ساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة الحرام، كما تم القبض عليها في عدة قضايا سابقة وحبسها، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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