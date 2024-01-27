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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمه قالت وقع وهو بيلعب.. مفاجأة في وفاة صغير دار السلام.. تفاصيل

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة مصرع طفل دار السلام على يد والده بسبب السباب المستمر، حيث طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.

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القصة الكاملة لجريمة طفل دار السلام

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل مصرع طفل بالغ من العمر 5 سنوات متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، وذلك بعد إدعاء والدته بالكذب سقوطه من الدراجة الهوائية أثناء اللهو في دار السلام إلا أن التحريات كشفت عدم صحة روايتها وأن والد الطفل وراء مقتله.

تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، عدم صحة رواية الأم والتي أكدت في المستشفى خلال محضر الشرطة أن نجلها بالغ من العمر 5 سنوات وسقط من أعلى دراجة هوائية أثناء اللهو بها مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته وقامت بنقله إلى المستشفى لإنقاذه.

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وشرحت التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة المباحث في القاهرة، أن وراء وفاة الإبن الصغير والده - سباك 27 عاما، حيث تعدي عليه بوصلة من الضرب، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حيث قرر الأب المتهم بارتكابه واقعة مقتل ابنه الصغير أمام مباحث القاهرة، بسبب قيام المجني عليه بالسباب المستمر واستخدام ألفاظ خارجة كثيرة، فقام بالتعدي عليه بالضرب إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القاهرة مصرع طفل مديرية امن القاهرة دار السلام دراجة هوائية

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