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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعدى على صغار في المخزن.. قرار قضائي عاجل بشأن مسن الهرم

صغير - أرشيفية
صغير - أرشيفية

قرر قاضي المعارضات في الجيزة تجديد حبس مسن 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بالتعدى جسديا على صغير بالغ من العمر 10 سنوات داخل مخزن في منطقة الهرم غرب الجيزة.

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تجديد حبس مسن الهرم

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، تفاصيل مثيرة في واقعة اعتداء مسن الهرم جسديا على صغير بالغ من العمر 10 سنوات، حيث تبين أنها ليست الواقعة الأولى للمتهم، وأنه اعتدى جسديا على العديد من الصغار في المخزن قبل ذلك الصغير.

وتبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة في الجيزة، أن مسن الهرم استغل وجود الطفل لشراء الطلبات من محل عطارة واستدرجه بقطعة حلوى داخل المخزن ولامس جسده وتعدى عليه جسديا.

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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من قسم شرطة الهرم أفاد بورود بلاغا من عامل بتعرض نجله البالغ من العمر 10 سنوات لاعتداء جسدي من قبل شخص مسن في مخزن بمنطقة الهرم.

انتقل رجال المباحث في الجيزة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ وأن المتهم استغل وجود الطفل لشراء الطلبات من محل عطارة واستدرجه داخل المخزن ولامس جسده به.

وبإجراء التحريات، تبين أنها ليست الواقعة الأولى للمتهم وأنه تعدى جسديا على أكثر من طفل من قبل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

الجيزة مديرية امن الجيزة منطقة الهرم قسم شرطة الهرم تجديد حبس

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