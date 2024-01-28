بديل إمام عاشور.. ميدو يفتح النار على مدرب المنتخب بسبب هذا اللاعب

علق لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام "ميدو"، على إصابة إمام عاشور لاعب المنتخب، واللاعب الذي يمكن أن يعوض غيابه عن المباراة المقبلة في دور الـ16، ضد الكونغو الديمقراطية.

فيتوريا

بديل امام عاشور بالمنتخب

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "إصابة امام عاشور صعبة على منتخبنا مفيش أي لاعب عندنا يعرف يقوم بأدواره لأنه الـ٨ الوحيد اللي لما بتقلبها ٤–٤-٢ بيعرف يلاعبنا كورة وبيعرف يوصل الناس".

اختتم ميدو: "نفسي أعرف بعد ما عبد الله السعيد وافق أنه يتراجع عن الاعتزال الدولي مخدناهوش معانا ليه؟ هو الوحيد اللي كان يقدر يعوض إمام، منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية".

إصابة إمام عاشور

تعرض إمام عاشور للإصابة بارتجاج في المخ، عقب السقوط على رأسه خلال المران الجماعي لمنتخب مصر.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية اليوم

في حراسة المرمى: أبو جبل.

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، محمد النني.

في الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو.

منتخب مصر



موعد مبارة مصر اليوم

وتنطلق مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات دور الـ16 من البطولة القارية.

وكان منتخب مصر قد تأهل لدور الـ 16، بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط، وتأهلت الكونغو الديمقراطية بنفس الرصيد من النقاط وفي المركز الثاني أيضًا من المجموعة السادسة.