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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يرسم سيناريو مباراة مصر والكونغو الديموقراطية.. تفاصيل

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


 وكتب فرج عامر :"مباراة مصر والكونغو  الديمقراطية عبارة عن كر وفر ومجهود وقوة التحامات، نقطة قًانا هي المرات العرضية، لاندفاع الكونغو لا يتم بالقدر الكافي بالعرضيات ، وأهم أسلحة الكونغو قوة الالتحامات والشوط من خارج منطقة الجزاء والسرعة، وتاريخيا مصر متفوقة علي الكونغو، لمن مبارأة اليوم لاتعرف الرحمة".

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية 

تنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة 11:00 مساء بتوقيتمكة المكرمة والسعودية والساعة 12:00 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الفائز من لقاء مصر والكونغو سيتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز من مباراة غينيا الإستوائية وغينيا والمحدد لهاالسابعة مساء غدا الأحد.

وتنقل المباراة حصريا عبر قنوات بي ان سبورت المالك الحصري للبث في الوطن العربي.

قنوات مفتوحة تنقل المباراة 

ونستعرض فيما يلي ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو:

1- تردد قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هسباسات 30 درجة غربا

التردد: 12437

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

2- تردد قناة Sport TV

القمر الصناعي: Hispasat 30W

التردد: 12207

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

3- تردد قناة 5Live HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11103

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

4- تردد قناة 5Sport hd

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10840

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

5- تردد قناة Max sport

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10969

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

6- تردد القناة الجزائرية

تردد القناة: 11680.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4 الجودة: HD.

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