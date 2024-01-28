فصائل عراقية تعلن مسئوليتها عن الهجوم على قاعدة التنف وقتل 3 عسكريين أمريكيين

أعلنت فصائل عراقية مسئوليتها عن الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف، وأسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

الحكومة الأردنية

وكانت أعلنت الحكومة الأردنية بأن الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف كان على الحدود السورية الأردنية، ولم يسفر عن إصابة أي من قوات حرس الحدود الأردنية المتواجدين على الحدود، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضافت الحكومة الأردنية بأن التواجد الأمريكي بالقرب من حدود المملكة يأتي في سياق اتفاقية التعاون بين البلدين، والتي تتضمن تعزيز مجالات التدريب وزيادة منظومة أمن الحدود.

وأكدت بأن القوات المسلحة الأردنية ماضية ومستمرة في أداء واجبها في الحفاظ على حدود المملكة.