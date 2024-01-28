رئيس هيئة الكتاب: أكثر من 254 ألف زائر للمعرض في يومه الرابع

قال الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب إن اليوم الرابع من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تخطى عدد الزائرين للمعرض 254 ألفًا و190 زائرًا، ليصل إجمالي عدد الزائرين بعد فتح أبواب المعرض للجمهور يوم 25 يناير حتى الآن نحو مليون و264 ألفًا و173 زائرًا.

وأوضح بهي الدين: "شهد اليوم الرابع مشاركة قوية من الجمهور في الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي حرصنا على تقديمها ضمن برنامج المعرض، وفي مقدمتها أنشطة الطفل، وندوات البرنامج الثقافي، وضيف الشرف، كما شهدت بوابات الدخول انسيابية في الحركة، حيث ساعد حجز التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني للمعرض في منع التكدس عند الدخول، وهو ما ساهم في جعل زيارة الأسر لمعرض الكتاب بمثابة رحلة غنية بالمتعة والمعرفة".

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتُقام فعاليات المعرض خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل.