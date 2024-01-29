محافظ دمياط تستقبل رئيس هيئة سلامة الغذاء لبحث سبل التعاون المشترك



استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها، الدكتور طارق الهوبى رئيس هيئة سلامة الغذاء، لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين..

حيث ناقشا أُطر التعاون لتشديد الرقابة على السلع الغذائية ومتابعة تلك المنظومة لضمان سلامة وجودة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين، كما اطلعت " المحافظ " على آخر التطورات بمعمل هيئة سلامة الغذاء بميناء دمياط تمهيدًا لافتتاحه ، حيث أشار رئيس الهيئة إلى أن المعمل يقع على مساحة ١٦٠٠ متر ويصل قدرته الاستيعابية إلى ٦٣ الف عينة سنويًا، ويشمل ٤ اقسام للتحليل الملوثات الكيميائية (من متبقيات المبيدات و متبقيات العقاقير البيطرية و العناصر الثقيلة و المضافات الغذائية و الملوثات العضوية الثابتة) ، وأضاف أن المعمل يضم ثلاث اقسام لفحص الملوثات البيولوجية من فيرس و بكتريا و طفيليات ، ولفت أيضًا إلى أنه تم تصميم المعمل بدعم فني يسمح باستخدام احدث الاجهزة مثل مطياف الكتلة و اجهزة الفصل الكروماتوجرافي السائل و الغازي ..

وأكد الدكتور طارق الهوبى إلى ان إستراتيجية المعمل تهدف إلى فحص ٢٠٠ عينة يوميا تشمل الخضراوات و الفواكه و اللحوم و الحبوب ، كما يستهدف المعمل الكشف عن ٨٢٥ ملوث غذائي كيميائي و مجموعة كبيرة من الملوثات البيولوجية..

وفى هذا السياق،، أشادت " المحافظ " بالدور الرقابى الذى تقوم به الهيئة للتأكد من جودة السلع و تطابقها للاشتراطات الصحية بما يضمن الحفاظ على صحة المستهلك ..

وأكدت " محافظ دمياط " حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه التعاون لتعزيز هذا الدور داخل المحافظة وذلك فى إطار جهود الدولة بإحكام الرقابة على منظومة الغذاء وضمان وصول المواد الغذائية للمواطن بجودة عالية وآمنة ..