شاهد.. تعليقات صادمة بسبب مشاجرة بين 4 رجال في مترو بلندن

أثار اندلاع مشاجرة جماعية غير مسبوقة في العنف حالة من الذعر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا.

وأظهرت مجموعة من الصور نشرتها صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، حالة العنف التي اندلعت بين 4 رجال.

كشفت اللحظات المروعة التي سجلها أحد الركاب، الرجال الأربعة يقومون بتبادل الركل واللكم والإساءة لبعضهم البعض أمام ركاب مترو أنفاق لندن.

لندن

وخلال مقطع فيديو أيضًا سجّل بالهاتف المحمول، شوهد 3 رجال بيض يجرّون رجلاً أبيض آخر من داخل القطار إلى أرضية الرصيف.

ويدفع الرجل نفسه مرة أخرى للوقوف على قدميه داخل القطار، بينما يستمر الشجار حتى يفصل بينهما أحد موظفي النقل في لندن (TfL).

وخلال مقطع الفيديو أيضًا يُسمع الرجال وهم ينادون بعضهم البعض بعدد من الإهانات الدنيئة، بينما يصرخ أفراد الجمهور مطالبينهم بالتوقف.

تعليقات صادمة

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق أحد الأشخاص قائلا: "أنا لا أفتقد مترو الأنفاق ولو قليلا"، وأضاف آخر ساخرًا:" تعالوا إلى لندن سيكون الأمر ممتعًا"، بينما أضاف ثالث: "يوم عادي في لندن".

تعليقات صادمة بسبب مشاجرة بين 4 رجال في مترو لندن