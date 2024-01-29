عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. تعليقات صادمة بسبب مشاجرة بين 4 رجال في مترو بلندن

تعليقات صادمة بسبب
تعليقات صادمة بسبب مشاجرة بين 4 رجال في مترو لندن

أثار اندلاع مشاجرة جماعية غير مسبوقة في العنف حالة من الذعر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا. 

وأظهرت مجموعة من الصور نشرتها صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، حالة العنف التي اندلعت بين 4 رجال. 

كشفت اللحظات المروعة التي سجلها أحد الركاب، الرجال الأربعة يقومون بتبادل الركل واللكم والإساءة لبعضهم البعض أمام ركاب مترو أنفاق لندن. 

لندن 

وخلال مقطع فيديو أيضًا سجّل بالهاتف المحمول، شوهد 3 رجال بيض يجرّون رجلاً أبيض آخر من داخل القطار إلى أرضية الرصيف. 

ويدفع الرجل نفسه مرة أخرى للوقوف على قدميه داخل القطار، بينما يستمر الشجار حتى يفصل بينهما أحد موظفي النقل في لندن (TfL).

وخلال مقطع الفيديو أيضًا يُسمع الرجال وهم ينادون بعضهم البعض بعدد من الإهانات الدنيئة، بينما يصرخ أفراد الجمهور مطالبينهم بالتوقف.

تعليقات صادمة 

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي  حيث علق أحد الأشخاص قائلا: "أنا لا أفتقد مترو الأنفاق ولو قليلا"، وأضاف آخر ساخرًا:" تعالوا إلى لندن سيكون الأمر ممتعًا"، بينما أضاف ثالث: "يوم عادي في لندن".

برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بجامعة اسلسكا مصر يفوز بأوسكار التعليم في لندن

عالمة أمريكية تُغضب البريطانيين بسبب «وصفة شاي».. والسفارة في لندن تتدخل| تفاصيل

تعليقات صادمة بسبب مشاجرة بين 4 رجال في مترو لندن 

 

تعليقات صادمة بسبب مشاجرة بين 4 رجال في مترو لندن 

 

لندن مواقع التواصل الاجتماعي مترو أنفاق لندن بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

ركلات الترجيح تحسم التأهل| التعادل 1-1 بين مصر والكونغو في أمم إفريقيا

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في نصف العام برقم الجلوس.. اعرف درجاتك

ترشيحاتنا

ركلات الترجيح تحسم التأهل| التعادل 1-1 بين مصر والكونغو في أمم إفريقيا

بعد قطع الدول الغربية الدعم لها.. رسالة عاجلة من الأونروا إلى العالم

لبنان.. حزب الله يشن 6 هجمات خطيرة على جنود الاحتلال الإسرائيلي

بطاقة حمراء لنجم منتخب مصر في مواجهة الكونغو بأمم أفريقيا

نريد أسلحة.. رسالة مهمة من الأردن للولايات المتحدة بعد الهجمات الأخيرة

تعليق مثير لـ فرج عامر على استمرار التعادل بين مصر والكونغو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعليقات صادمة بسبب مشاجرة بين 4 رجال في مترو بلندن

بعد جلسة تصويرها الجريئة.. 10 صور أثارت ضجة لهيفاء وهبي |شاهد

ظافر العابدين من العرض الخاص الأول لفيلم "إلى ابني" .. صور

ذعر بسبب ما تفعله النمور في شوارع روسية.. ما القصة؟

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ