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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عالمة أمريكية تُغضب البريطانيين بسبب «وصفة شاي».. والسفارة في لندن تتدخل| تفاصيل

عالمة أمريكية تُغضب
عالمة أمريكية تُغضب البريطانيين بسبب وصفة "شاي"

أطلقت أستاذة الكيمياء ميشيل فرانكل، من كلية برين ماور في بنسلفانيا، وصفة لصنع "أفضل كوب شاي" بعدما قامت بالبحث في هذا الأمر، وتوصلت إلى أن إضافة القليل من الملح له يمكن أن تعزز من طعمه.

وقالت “فرانكل” إن ذلك يرجع إلى أن الصوديوم يمنع التفاعل الكيميائي الذي يحدث في كوب الشاي ويجعل طعمه مرًا. 

وأشارت إلى أن عصر أكياس الشاي في الكوب بقلل من المذاق الحامضي له.

أثارت هذه الوصفة ضجة بين البريطانيين وتسببت في غضبهم، لأن الشاي هو مشروب وطني أصيل بالنسبة لهم، وهم يرفضون إضافة أي شيء آخر إليه بخلاف الحليب والسكر. 

توتر العلاقات بين أمريكا وبريطانيا

وتسببت هذه الضجة في اضطرار السفارة الأمريكية في لندن إلى إصدار بيان تنأى فيه بنفسها عن أي ضجة أو جدل. 

وكتبت السفارة على موقع X/Twitter: "التقارير الإعلامية اليوم عن وصفة أستاذ أمريكي لكوب الشاي المثالي وضعت علاقتنا الخاصة مع المملكة المتحدة في موقف صعب".

وأضافت: "الشاي هو إكسير الصداقة الحميمة، وهو رابطة مقدسة توحد دولنا. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما مثل هذا الاقتراح الفاحش يهدد أساس علاقتنا الخاصة".

وأشارت إلى أنه: "لذلك نريد أن نؤكد لشعب بريطانيا الطيب أن الفكرة التي لا يمكن تصورها المتمثلة في إضافة الملح إلى المشروب الوطني لبريطانيا ليست سياسة رسمية للولايات المتحدة، ولن يكون كذلك أبدا".

أفضل كوب شاي كوب شاي أستاذة الكيمياء ميشيل فرانكل الملح أمريكا بريطانيا

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