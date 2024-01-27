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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بجامعة اسلسكا مصر يفوز بأوسكار التعليم في لندن

صدى البلد

قدمت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التهنئة إلى جامعة اسلسكا مصر ود. علي المليجي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، لفوز برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية الذي يتم بالتعاون بين الوزارة والجامعة لتأهيل وإعداد القيادات الشابة بالجهاز الإداري، بجائزة (BGA) Business School Impact Award وهي إحدى جوائز التميز السنوية في التعليم (جوائز الأوسكار في التعليم الإداري) التي تعقد بلندن، فضلًا عن فوز احدى طالبات البرنامج بجائزة طالب العام على المستوى الدولي AMBA بذات المسابقة.

وأكدت د. هالة السعيد الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للبرنامج الذي يأتي في إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد العنصر الفعال والرئيسي في كل خطط التنمية، موضحة أن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي على رأس أولويات الدولة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لدعم أواصر التعاون مع جامعة اسلسكا بهدف تنمية مهارات وقدرات العاملين بالجهاز الإداري، وبحث سبل الاستفادة من خريجي البرنامج في دعم مسيرة التنمية على المستوى الوطني، كما أكدت على تقديم كل سبُل الدعم لبناء قدرات وتنمية مهارات موظفي الحكومة المصرية وتيسير الإجراءات التنظيمية لسير عمل الدراسة بما لا يعوق مسيرة العمل والتنمية.

وأشارت د. هالة السعيد إلى أن البروتوكول الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة اسلسكا مصر يضمن توفير 1500 منحة لتدريب القيادات الشابة بالحكومة للحصول على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية وذلك على 10 دفعات، موضحة أن إجمالي عدد الجهات الحكومية المستفيدة من البرنامج حتى الآن بلغ 79 جهة، بإجمالي 420 موظف حصلوا على الدبلومة و420 حصلوا على شهادة الفصل الدراسي الأول، و210 على الماجستير، ليبلغ عدد المستفيدين بالبرنامج حتى الآن 1050 شخص.

وأكدت السعيد أن هناك اتفاق على تقديم منحة دكتوراه مهنية لأول اثنين من خريجي كل دفعة في برنامج الماجستير الحكومي، مع منحهم فرصة للعمل كأعضاء هيئة تدريس بالجامعة بعد إتمام الدكتوراه، إلى جانب إمكانية تقديم تخصصات مختلفة في برامج الماجستير الحكومي حسب الوزارات والجهات التي ينتمي إليها الطلاب.

 يشار إلى أن جامعة ESLSCA مصر هي المؤسسة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تم إدراجها في القائمة المختصرة لثلاث جوائز بالمسابقة، وتنافست مع العديد من الجامعات الأوروبية والدولية.

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