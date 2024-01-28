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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في إطار متابعته لفروع الهيئة في الموانئ المختلفة

رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يتابع أعمال فتح وفحص الحاويات في ميناء دمياط

رئيس الهيئة القومية
رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء في دمياط

قام الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – بزيارة تفقدية لمقر ومعمل الهيئة بميناء دمياط صباح اليوم.


وخلال الزيارة استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء والوفد المرافق له بديوان عام المحافظة، حيث بحثت معه سبل التنسيق والتعاون بين الهيئة والمحافظة فيما يتعلق بتفعيل منظومة سلامة الغذاء بالمحافظة، كما تناول الاجتماع سبل التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية بدمياط، وأهمية العمل المشترك لتحقيق التكامل والتعاون المثمر بما يسهم في الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء.


كما التقى الهوبي اللواء بحري أ.ح / أحمد حواش  - رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط البحري، حيث تم استعراض دور الهيئة الرقابي والذي يضمن وصول غذاء صحي وآمن للمواطن المصري، كذلك دورها الحيوي في الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق المحلية والعالمية. 


وتابع الهوبي أعمال الإنشاء الخاصة بمعمل الهيئة داخل الميناء يرافقه اللواء أحمد حواش رئيس هيئة الميناء، والذي يُقام على مساحة 1600 متر، ويشمل 4 أقسام لتحليل الملوثات الكيميائية (متبقيات المبيدات، متبقيات العقاقير البيطرية، العناصر الثقيلة والمضافات الغذائية، الملوثات العضوية الثابتة)، كما يوجد بالمعمل 3 أقسام لفحص الملوثات البيولوجية من فيرس و بكتريا و طفيليات.

وقد تم تصميم المعمل بدعم فني يسمح باستخدام أحدث الأجهزة مثل مطياف الكتلة وأجهزة الفصل الكروماتوجرافي السائل والغازي، ويهدف لإمكانية فحص ٢٠٠ عينة يوميًا تشمل الخضراوات والفواكه واللحوم والحبوب، كما يستهدف المعمل الكشف عن ٨٢٥ ملوث غذائي كيميائي ومجموعة كبيرة من الملوثات البيولوجية.

و الجدير بالذكر أن القدرة الاستيعابية للمعمل تصل إلى ٦٣ ألف عينة سنويا.

تشديد الرقابة
 

وأكد الهوبي أهمية دور المعامل التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل الموانئ المختلفة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تشديد الرقابة على الأغذية المستوردة و المصدرة والمتداولة بالسوق المحلي بما يضمن وصول غذاء سليم ومأمون لكافة المواطنين.


وخلال الزيارة حرص رئيس هيئة سلامة الغذاء على تفقد أعمال فتح وفحص الحاويات الغذائية في ميناء دمياط مؤكدًا على ضرورة تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة أو المصدرة.


جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الهيئة للتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات بالموانئ  والمنافذ حرصًا على سرعة إنجاز العمل وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المتعاملين مع الهيئة والعمل على تسهيل حركة التجارة ودعم الصادرات الغذائية المصرية.

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