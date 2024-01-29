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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برغيف فينو وربع لحم.. طريقة عمل البرجر بأقل التكاليف

صدى البلد

اذا كنتي تحاولين تقديم أكلات مختلفة لأولادك بالمنزل وغير مكلفة نقدم لكِ اليوم طريقة عمل البرجر بربع كيلو لحمة مفروم.  


طريقة عمل البرجر بالخطوات
فنجان من عصير مياه البصل.
فنجان لبن.
رشة ملح.
رشة فلفل أسود.
رشة بهارات لحمة.
رشة حبهان حسب الرغبة.
2 رغيف فينو ناشف.
ربع كيلو لحمة مفرومة.
بصلة مبشورة.


خطوات التخضير
تقليب المكونات جيدًا ووضعها جانبًا.
إزالة الطبقة السطحية الموجودة على الفينو ووضعها على المسحوق الذي قمنا بتحضيره.
وضع ثمرة البصل على اللحمة في إناء وإضافة المكونات التي تم تحضيرها مع بعضها البعض في إناء.
عجن المكونات مع بعضها البعض وعملها كرات وفردها ووفعها على أكياس.
نقوم بوضعها في الثلاجة، حتى تتجمد.
إخراج البرجر من الثلاجة وتقليبه في البقسماط.
وضعه في المقلاة وقليه.
تركه 3 دقائق فقط، حتى لا يمتص كمية كبيرة من الزيت، وتكفي هذه الكمية لسبعة أشخاص.

طريقة عمل البرجر لحمة مفروم لحمة مفرومة مياة البصل رغيف فينو البرجر

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