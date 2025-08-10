ليفربول يواجه كريستال بالاس في افتتاح الموسم على لقب الدرع الخيرية 2025

يستعد ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ومنافسه كريستال بالاس لافتتاح الموسم الكروي الجديد 2025-2026 في إنجلترا بمواجهة قوية اليوم الأحد على ملعب ويمبلي، في نهائي بطولة الدرع الخيرية.

ويدخل ليفربول المباراة بصفته بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي، فيما يشارك كريستال بالاس بعد تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه التاريخي على مانشستر سيتي في النهائي.

الريدز، تحت قيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، يطمح لافتتاح الموسم بلقب جديد وإضافة بطولة إلى خزائنه، خاصة بعد إبرام صفقات مميزة في فترة الانتقالات الصيفية، فيما يسعى كريستال بالاس لمواصلة مسيرته التاريخية والبناء على إنجازه الكبير الموسم الماضي.

المواجهة تمثل الانطلاقة الرسمية للموسم في كرة القدم الإنجليزية، وسط ترقب جماهيري كبير لأجواء المنافسة على أول ألقاب الموسم.