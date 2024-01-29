إصابة ضابط شرطة في حادث تصادم سيارة أمام السفارة الروسية بكوريا الجنوبية

أفادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، أن سيارة اصطدمت بنقطة أمنية أمام السفارة الروسية في كوريا الجنوبية.

وأكدت السفارة الروسية في سيول المعلومات التي أوردتها الوكالة الكورية الجنوبية، وقالت في بيان لها: "نؤكد حقيقة حادث التصادم الذي وقع في وقت متأخر من مساء يوم 28 يناير".

وأوضحت السفارة الروسية في بيانها: "لقد حدث حادث التصادم على أراضي كوريا الجنوبية، ولم يكن له تأثير سلبي على عمل البعثة الروسية".

وأعربت السفارة الروسية في سيول عن تعاطفها مع ضابط الشرطة الذي أصيب أثناء تأدية عمله وتتمنى له الشفاء العاجل.

ووقع الحادث يوم الأحد الساعة 22:10 بالتوقيت المحلي، وأصيب ضابط شرطة في الحادث وتم نقله إلى المستشفى.