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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحذير عاجل لمواطني كوريا الجنوبية بسبب أكل أعواد الأسنان المقلية

بسبب أكلهم أعواد
بسبب أكلهم أعواد الأسنان المقلية.. تحذير عاجل

انتشرت تجربة طعام غريبة عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة "تيك توك" و"إنستجرام" في كوريا الجنوبية مما دفع وزارة الغذاء في كوريا الجنوبية إلى إصدار تحذير عاجل. 

قالت وزارة الغذاء والدواء في منشور على منصة "إكس" في تحذيرها العاجل إلى المواطنين بشأن وجبة “أعواد الأسنان”: "لم يتم التحقق من سلامتها كغذاء، من فضلك لا تأكلها".

تفاصيل 

ويأتى ذلك بعد انتشار تناول أعواد الأسنان المقلية مع التوابل أو المصنوعة من النشأ على شكل يشبه البطاطس المقلية على نطاق واسع في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويستخدم صانعو هذا الطعام لون أخضر على أعواد الأسنان، المصنوعة من البطاطا الحلوة أو نشا الذرة، والتي يُنظر إليها على أنها صديقة للبيئة وقابلة للتحلل. 

https://twitter.com/NoiseAlerts/status/1750881127429238908

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تيك توك انستجرام كوريا الجنوبية وزارة الغذاء أكس أعواد الأسنان

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