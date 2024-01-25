عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تراقب كوريا الشمالية استعدادًا لعمل عسكري وشيك ضد الجارة الجنوبية

صدى البلد

في تحول مثير للقلق، يراقب المسؤولون الأمريكيون عن كثب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وهو يتبنى موقفا عدائيا صريحا تجاه كوريا الجنوبية، مما يثير مخاوف من أعمال عسكرية مميتة محتملة في الأشهر المقبلة. وبينما يشير الخبراء إلى أن حربًا واسعة النطاق ليست وشيكة، فإن تصريحات كيم الأخيرة، التي اتسمت بالعدوان المتزايد، تؤخذ على محمل الجد من قبل المسؤولين الأمريكيين.

 

يسلط التقييم الأمريكي الضوء على نمط من الاستفزازات، مع مخاوف من أن كيم جونغ أون قد ينفذ ضربات دون تصعيد سريع. تمت الإشارة إلى قصف جزيرة كورية جنوبية عام 2010، مما يوضح إمكانية القيام بأعمال عسكرية محدودة ولكنها مؤثرة.

 

وشدد جوناثان فاينر، نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، وفقا لنيويورك تايمز، على المسار السلبي لكوريا الشمالية، معربًا عن قلقه بشأن الإجراءات الأخيرة التي تشمل إطلاق صواريخ كروز، واختبار أسلحة جديدة، والتخلي عن هدف إعادة التوحيد السلمي مع كوريا الجنوبية.

 

من المعتقد أن شراكة كيم المعززة مع روسيا ستزيد من جرأته، مما يعقد الجهود الدبلوماسية.

 

ووسط التوتر المتزايد، أشار خبيران في شؤون كوريا الشمالية إلى أن الوضع أصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى منذ المراحل الأولى للحرب الكورية عام 1950. ويرى الخبراء أن التصريحات الأخيرة تشير إلى القرار الاستراتيجي لكيم جونغ أون بالذهاب إلى الحرب.

 

ورغم أن الوكالات الأميركية لم ترصد أي علامات ملموسة على قتال وشيك، فإن تصرفات كيم الأخيرة، بما في ذلك رفض الانخراط في الدبلوماسية وإدانة الاتفاقيات الأمنية، تساهم في زيادة الشعور بعدم الاستقرار. ويقترح الخبراء أن كيم قد يفضل شن هجوم مفاجئ لتعطيل الوضع الراهن.

 

وقد تعاونت إدارة بايدن، إلى جانب وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مع نظرائها الصينيين لتشجيع كوريا الشمالية على وقف التجارب الصاروخية. ومع ذلك، هناك شكوك حول نفوذ الصين على كوريا الشمالية، خاصة مع جهود كيم لإقامة علاقات أوثق مع روسيا.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

ترشيحاتنا

نصار والمغربي في جولة لزيارة الأقسام بشبرا الخيمة وقليوب لتقديم التهنئة بعيد الشرطة

الأسبوع كله أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

مصر والجزائر في نهائي أمم أفريقيا لليد .. موعد المباراة

الكويت تعلن إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية

ضربات صاروخية.. المقاومة الفلسطينية تقصف خطوط إمداد جيش الاحتلال وسط قطاع غزة

مُتمنيًا لمصر الخير والرخاء|مجلس الدولة يهنئ رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعيد الشرطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بطانة|غادة عبدالرازق تثير الجدل بملابس لافتة خلال مشاركتها بأسبوع الموضة بباريس.. شاهد

قصير فوق الركبة.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالأردن

مش عارفة أبص بالمراية.. صور صادمة لـ إليسا بسبب عمليات التجميل

تعرف على التطورات الصحية لإمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ

فيديو

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ