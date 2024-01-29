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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري طب نفسي: 90% من المرضى يتوجهون للعلاج في المرحلة المزمنة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن المرض النفسي هو مرض عضوي في الدماغ، ولكنه قد يُشخص خطأ بسبب قلة الوعي الثقافي، والاعتقاد أن الجن أو المس وراء ذلك.

وأضاف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المستشفيات النفسية في الدول العربية بدأت تنتشر بصورة كثيفة، مشيرا إلى أن  التشخيص العضوي للمرض النفسي متواجد مع التقدم العلمي الكبير.

وتابع الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن الأهم هو التشخيص المبكر للمرض لأن المرض النفسي بيأخذ 3 مراحل، الأولى وهي الحادة تستغرق 6 أشهر، والثانية تحت الحادة وتستغرق 4 أشهر، وبعدها الحالة المزمنة، لافتا إلى أن 90% من المرضى يتوجهون للعلاج النفسي وهم فى المرحلة المزمنة، مثلما يحدث في أمراض الضغط والسكر.

 

الدكتور جمال فرويز الطب النفسي المرض النفسي المستشفيات النفسية الحالة المزمنة أمراض الضغط والسكر

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