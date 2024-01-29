استعدادا للفصل الدراسي الثاني.. رئيس أزهر الشرقية يجتمع بالمعاهد المرشحة للجودة

عقد الدكتور السيد الجنيدي،رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية اجتماعًا موسعًا بإدارة الجودة ومنسوبي المعاهد المرشحة للاعتماد بالإدارات التعليمية كافة، وذلك لبحث تعزير الايجابيات وإزالة الأسباب التي تحول دون الاعتماد ونشر ثقافة جودة التعليم وأهميتها للمعاهد التي تطبيق تلك السياسات وأوجه الاستفاده لكل من التلاميذ والمعلمين.

اطلع رئيس المنطقة على تقارير المعاهد المرشحة للاعتماد والتجديد مناقشا أبرز السلبيات التي قد تحول دون اعتماد المعاهد مقدما حلولا واقعيّة لأهم المشكلات مؤكدًا على أهمية توافر عوامل السلامة والأمان بجميع المعاهد المرشحة وتزويد المعاهد بأحدث أجهزة ووسائل العرض التي تتماشى مع سياسات النظم الحديثة للتعليم مطالبًا الجميع ببذل مزيد من الجهد والتفاني في العمل والعمل بروح الفريق الواحد.

أكد "الجنيدي" على ضرورة عقد ورش عمل تدريبية للمعلمين بالمعاهد المرشحة لرفع الكفاءة التدريسية وتزويدهم بأحدث طرق وأساليب التدريس الحديثة بجانب تدريب شيوخ المعاهد على ثقافة ومبادئ الجودة، وذلك بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمنطقة مشيرا الي انه تستهدف منطقة الشرقية الأزهرية اعتماد عشرين معهدا بمختلف المراحل الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجارى.