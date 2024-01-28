بيطري الشرقية ينظم قافلة طبية مجانية بمنشأة أبو عمر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري و تقديم العلاج المجاني وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بمدينة منشأة أبو عمرو ذلك فى إطار القوافل الطبية البيطرية الشاملة وذلك بحضور مديري إدارات "رعاية الحيوان – الارشاد " بالمديرية و مدير وأطباء إدارة الحسينية البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ومدير و أطباء وحدة منشأة ابو عمر البيطرية وكبار المربين بالقرية وشارك بالحضور أطباء من معهد بحوث صحة الحيوان تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وقال مدير مديرية الطب البيطري إن القافلة قامت بفحص وعلاج (٢٥٠ ) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٢٣٠) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية و(٤) رأس ماشية جراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ (٢١٠) رأس ماشـية و (١٠٠) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٥٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٤٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج امراض الدواجن لعدد (٦٥٠) طائر وترقيم وتسجيل (١٠) حيوانات وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو و التوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.