تعليم الشرقية تتابع انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمرشحين لشغل وظيفة معلم مساعد

تابع محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمرشحين الذين اجتازوا الاختبار الالكتروني بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد صفوف ابتدائية الدفعة الثانية بقاعات تدريب المركز الرئيسي للتدريب بالزراعة يرافقه ماهر كمال باشا مدير مركز التدريب الرئيسي ومحمد لاشين مدير إدارة التدريب بالمديرية واسعد فاروق ماضي مدير إدارة العلاقات العامة.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم علي انتظام سير التدريب مؤكداً أنه لا يوجد أي معوقات تعوق انتظام التدريب وتحدث مع المتدربين مشيراً إلى أن الهدف العام من التدريب التربوى هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية إلى أن المعلمين المرشحين سيتلقون البرنامج التدريبى التربوي وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين أربعة أيام تدريبية، حيث يتناول اليوم الأول موضوعات توضح الإطار العام لجدارات المعلمين وخصائص المتعلمين واحتياجاتهم والدمج التعليمي وإدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثانى سيتناول استراتيجيات التدريس و استراتيجيات التعلم المتمركز حول المتعلم واهميته والفرق بين الانشطة الصفية واللاصفية ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة والذكاء الاصطناعي كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.

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