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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 37 تعديا على الأراضي الزراعية في الشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنطلاق المرحلة الأولى من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت الحملات عن إزالة 26 تعديا بمساحة 5074 ألف  متر و11  تعديا بمساحة 24 فدان و16 قيراط و20 سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

رصد التعديات والمخالفات وتنفيذ إزالات فورية في الشرقية

واشار المحافظ الي أن الجهاز التنفيذى لن يدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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