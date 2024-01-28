إزالة 37 تعديا على الأراضي الزراعية في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنطلاق المرحلة الأولى من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت الحملات عن إزالة 26 تعديا بمساحة 5074 ألف متر و11 تعديا بمساحة 24 فدان و16 قيراط و20 سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

واشار المحافظ الي أن الجهاز التنفيذى لن يدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.