عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حركة تنقلات جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالدقهلية.. تعرف عليها

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية حركة تنقلات جديده لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة تستهدف تحقيق التدوير الوظيفي والاستفادة من الخبرات في مواقع العمل المختلفة.


وقال "مختار"  إن الحركة تأتي في اطار توجهات الدولة التي تستهدف مواكبة إحتياجات المرحلة الحالية للإستفادة من الخبرات المتبادلة وتحفيز كوادر العمل التنفيذي وكذلك محاسبة المقصرين، وتصعيد المتميزين مضيفا انها تأتي ايضا لتحقيق لمبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء، كما تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات وإحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والإستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.


وقد تضمنت الحركة ندب ريهام حسن يوسف الحلو من العمل نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة، وندب وليد عبد الله علي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة، وندب السعيد احمد محمد احمد من العمل نائب رئيس حي غرب المنصورة للعمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة، وندب حمدي حسين محمد رشاد من العمل بمركز التدريب بالمحافظة للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة، وندب محمد حسن عبده مجد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل نائبا لرئيس مدينة محلة دمنه وندب مني محمد حلمي المتبولي من العمل نائب رئيس حي شرق المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا وندب احمد هلال زهري من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا،وندب حمدي ابراهيم العجمي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة أجا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر،وندب نجلاء فتحي احمد محمد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أجا،  وندب محمد محمد عوض عبد الجليل من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس،وندب خالد عبد الحميد السمري من العمل نائب رئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس،وندب محمد محمد حسن العشماوي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين،وندب زكريات صبري عبد الحميد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة منية النصر.

وندب ابراهيم عبد الله عبد الفتاح من العمل نائب رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية وندب احمد محمد محمد عنبر من العمل نائب رئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية،وندب دعاء صلاح طاهر من العمل نائب رئيس مدينة محلة دمنه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وندب طه عبد القادر السباعي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة بني عبيد للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية.

كما تضمنت الحركة ندب معتز احمد عبد العظيم من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل بقسم المرتبات بادارة الموارد البشرية بالديوان العام
والغاء ندب سهام صلاح ابو بكر من العمل نائب رئيس مركز ومدينة شربين وعودتها لجهة عملها الاصلية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا..

إدارة الموارد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الدقهلية الوحدات المحلية حركة تنقلات جديدة مدينة المنصورة منظومة النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

محمد فضل: لاتحاول استفزاز المصريين يا رامي يا عباس عشان هيدوسوا عليك

تمنيت لو كان كابوسا.. لماذا رفض مهند لاشين تسديد ركلة الجزاء الأخيرة؟

فيتوريا يطلق قذائفه عقب توديع بطولة أمم أفريقيا | شاهد

موضوعات متعلقة

بدائل آمنة للسفر غير الشرعي .. درع تقديرية لـ وزيرة الهجرة في الدقهلية

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق نهائيا وبالوقوف على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية

بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية تنظم زيارة لمتحف الحضارات للأطفال ذوى الهمم| صور

روسيا تعلن السيطرة على قرية في مقاطعة خاركيف الأوكرانية

بعد الخروج الإفريقي أمام الكونغو.. أحمد موسى يطالب بعودة كارلوس كيروش

بيان عاجل لـ السعودية بشأن تطورات أزمة الأونروا

البحث عن الكنز .. أدمن صفحة الفيس بوك المثيرة فى قبضة الأمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطولة نادين لبكي.. الصورة الأولى لـ سلوى عثمان من الفيلم العالمي وحشتيني

تحذيرات من شرائها.. نوع من القلاية الهوائية المنتشرة بالأسواق تسبب السرطان والعقم

نصف كوب سميد.. طريقة عمل رموش الست أرخص حلويات

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

فيديو

مبلغ شهري ضخم.. فيتوريا ثاني أغلى مدرب في بطولة أمم إفريقيا

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

ميرهان حسين تكشف سبب انفصالها عن خطيبها وعلاقة شيرين عبد الوهاب

حشرات وكائنات حية.. شاب يضع "فتلة" شاي تحت المجهر ليفاجأ بصدمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ