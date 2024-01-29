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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدائل آمنة للسفر غير الشرعي .. درع تقديرية لـ وزيرة الهجرة في الدقهلية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة


استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في إطار زيارتها للمحافظة لحضور فاعلية مبادرة " مراكب النجاة " لمعالجة أسباب الهجره الغير شرعيه وعدد من الفاعليات ومنها افتتاح معرض ايادي مصر بديوان المحافظة ، وتفقد القافلة الطبية بقرية بداوي ، وتفقد مركز تدريب المركز الالماني التابع لوزارة الهجره بالمنصوره .
جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.
وثمن " مختار " دور وزارة الهجرة وعلي رأسها السفيرة سها جندي علي كل ما تقدمه لعلاج أسباب الهجره غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة بالتعاون بين المؤسسات الحكوميه والمجتمع المدني تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية وتوعية الشباب بالطرق الصحيحة للهجرة الشرعية عن طريق الدولة المصرية سواء للدراسة او العمل خارج مصر .


وقدم " محافظ الدقهلية" درع المحافظة الي " وزيرة الهجرة تقديرا لجهودها المبذولة في معالجة اسباب الهجره الغير شرعيه وتقديم الدعم للمصريين بالخارج وحل كافة مشاكلهم ، ومن جانبها قدمت " وزيرة الهجرة " درع الوزارة الي " محافظ الدقهلية" تقديرا لتعاونه مع الوزارة في دعم تنفيذ مبادرة " مراكب النجاة " علي أرض محافظة الدقهلية للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية ومعالجة أسبابها.

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