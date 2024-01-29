مواهب متألقة ورسالة لأطفال فلسطين من أصغر موهبة بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

في إطار حرص جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، على تقديم مواهب الأزهر، واستعراض إمكانات طلابه الفريدة، في مختلف العلوم الدينية والثقافية والفنية؛ قدمت فرقة الإنشاد الديني بمنطقة المنيا الأزهرية بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد من القصائد والفقرات التضامنية مع القضية الفلسطينية وأطفال غزة.

مواهب أزهرية متألقة ورسالة لأطفال فلسطين من أصغر موهبة بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

وتجلت قوة مواهب فريق الإنشاد الديني في توجيه رسالة مؤثرة من الطفلة، ندى محمد، أصغر منشدة أزهرية، لأطفال فلسطين، في قصيدة " مفهمتهوش" وأوبريت " الله أكبر " " يا فلسطينية"، وذلك تضامنًا مع أطفال غزة، ورفضًا لانتهاكات العدو الصهيوني، وحاولت بصوتها العذب وأدائها الذي حرك مشاعر رواد معرض الكتاب، إيصال رسالة تضامنية بطريقة مؤثرة، مفادها أن جميع الأنبياء والديانات السماوية جاءوا بالمحبة والسلام، وحرموا قتل الأطفال والأبرياء.

ويقدم جناح الأزهر دعمًا قويّا لجميع مواهبه، ويسعى جاهدًا لتطوير وتعزيز المهارات والقدرات الثقافية والفنية، من خلال عروض يومية تتضمن ابتهالات وأناشيد وفقرات غنائية لطلاب الأزهر الشريف من مختلف الأعمار ومن جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار دوره التعليمي والثقافي ودعمه للإبداع والابتكار.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثامن على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بقاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربى، والطفل والأنشطة الفنية.