بيت الزكاة يتسلم 5 سيارات إسعاف لغزة من جمعية نهضة العلماء الإندونيسية

تسلَّمت الدكتورة سحر نصر مستشار شيخ الأزهر- المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، اليوم عقد شراء ٥ سيارات إسعاف مجهزة من الدكتورة أليسة عبد الرحمن واحد، ابنة رئيس جمهورية إندونيسيا السابق لتسليمها لأهالي قطاع غزة.

٥ سيارات إسعاف

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأحد ٢٨ من يناير ٢٠٢٤م أن جمعية نهضة العلماء بإندونيسيا تقدمت بتبرع مادي لشراء ٥ سيارات إسعاف مجهزة؛ لتكون ضمن القافلة الخامسة التي يعتزم بيت الزكاة والصدقات إيصالها لأهلنا في قطاع غزة في الأيام القادمة، وذلك خلال الاحتفالية الخاصة بذكرى وفاة الرئيس الإندونيسي السابق عبد الرحمن واحد، التي عُقِدَت بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر، والدكتور لطفي رؤوف سفير إندونيسيا في مصر، والدكتور قاهري (مدير الاستثمار لبيت الزكاة لجمعية نهضة العلماء بإندونيسيا)، والدكتور رير (موظف في البنك العالمي word bank ونائب رئيس بيت الزكاة لجمعية نهضة العلماء الإندونيسية).

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويشارك «بيت الزكاة والصدقات» في الدورة (٥٥) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في مقرين متميزين، الأول: في قاعة (4) داخل جناح الأزهر الشريف، والثاني: أمام الباب الرئيس- بجوار النافورة.

تأتي مشاركة «بيت الزكاة والصدقات» اليوم الأربعاء الموافق 24 من يناير 2024، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب علي محورين، جانب تعريفي وجانب ثقافي توعوي عن طريق عقد ندوات مع رواد المعرض، فضلًا عن توزيع كتيبات وهدايا تذكارية للزوار والأطفال، وجاءت هذه المشاركة تلبية لرغبة المحبين لبيت الزكاة والصدقات من المصريين وغير المصريين، والداعمين لدوره التوعوي والخدمي.

الأول: جانب تعريفي بـ «بيت الزكاة والصدقات» وتاريخ إنشائه عام ٢٠١٤م بقرار من الجمهورية، والبرامج التنموية والمبادرات التي يعمل عليها بيت الزكاة والصدقات خلال عشر سنوات، والمبادرات التي يطلقها داخل مصر وخارجها، مستهدفًا فيها الفئات الأوْلى بالرعاية والأكثر احتياجا، فضلًا عما يقدمه البيت من إغاثات عاجلة إلى الدول الأخرى، مثل: سوريا والسودان وليبيا، وآخرها قطاع غزة، الذي قدم له «بيت الزكاة والصدقات» حتى الآن (٤) قوافل من المساعدات العاجلة؛ استجابة لنداء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بضرورة إطلاق حملة إغاثة عالمية لمناصرة الشعب الفلسطيني؛ فأطلق البيت حملةً بعنوان «أغيثوا غزة»، تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين».

الثاني: توعوي ويركز على التوعية بفريضة الزكاة ووجوب إخراجها وطرق إنفاقها وفقًا للمصارف الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل: {‌إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].