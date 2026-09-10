محافظة القاهرة: ممنوع حرمان أي طالب من الدراسة بسبب المصروفات

كشف اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، كواليس وآخر استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وقال إبراهيم عوض في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" محافظ القاهرة يتابع كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد وتم تشكيل لجان للمرور على المدارس للتأكد من النظافة والتهوية الجيدة وصيانة دورات المياه داخل المدارس ".



وتابع إبراهيم عوض :" أنهينا الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد والمحافظة بها 6292 مدرسة وتم المرور عليها ومتابعة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد ".

واكمل إبراهيم عوض :" محافظ القاهرة أكد حظر حرمان أي طالب من الدراسة بسبب المصروفات والمحافظ وجه بمساعدة غير القادرين ".

وتابع إبراهيم عوض :" حملات يومية لمررو على المدارس ورفع أي تراك للقمامة والحفاظ على النظافة ".