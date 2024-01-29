وزير الرياضة يُثني على أداء أبطال مصر في الدوري العالمي للكاراتيه

أثنى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على أداء أبطال مصر المُشاركين في الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج " خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير الجاري بفرنسا.



وأكد الوزير - في تصريح صحفي اليوم/الاثنين/ - دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية، في ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التي يشاركون بها على مدار العام، مشيدًا بجهود الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.



وحقق عبد الله ممدوح ذهبية عالمية في وزن -75 كجم بعد فوزه في النهائي على بطل تركيا 3-1، وطه طارق توج بذهبية وزن +84 كجم بعد فوزه على بطل البوسنة في النهائي 3-1، وفضية عالمية للاعبة ريم سلامة لوزن -50 كجم.



ونجح يوسف بدوي في الفوز على بطل اليابان 6 /4 ليحرز الميدالية البرونزية في منافسات كوميتية رجال -84 ك، وتمكن علي الصاوي من التتويج بالميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن - 67 كجم، بعد الفوز على بطل إيران 3/4.



وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: "عبد الله ممدوح كوميتيه 75 ك، يوسف عماد كوميتيه 84 ك، طه طارق كوميتيه +84 ك، علي محمد الصاوي كوميتيه 67 ك، وأحمد رجب المصري كوميتيه+84 ك"، بالإضافة إلى: ريم أحمد كوميتيه 50 ك، نورسين محمد كوميتيه 61 ك، منة شعبان الصاوي كوميتيه+68 ك، سهيلة أحمد كوميتيه +68 ك، وحبيبة ماجد كوميتيه +68 ك.