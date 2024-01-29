روسيا تعلن السيطرة على قرية في مقاطعة خاركيف الأوكرانية

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أن قواتها سيطرت على قرية تابايفكا في منطقة خاركيف الأوكرانية.

ووفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليوم الاثنين: "في اتجاه كوبيانسك، حررت العمليات النشطة لوحدات مجموعة "الغرب" بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف".

وأضاف البيان: "تمكن الجيش الروسي في منطقة سينكوفكا من صد 3 هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين الثلاثين والثاني والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو في اتجاه كوبيانسك ما يصل إلى 30 عسكريا وسيارتين مدرعتين و3 شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر"ميستا-بي".

وتابع: "في اتجاه كراسني وليمان، قامت وحدات من مجموعة ’المركز‘ بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت، بدعم من المدفعية، المجموعات الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في دونيتسك وشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 280 عسكريا ودبابة 3 مركبات".

وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة ’الجنوب‘ صدت 6 هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 22 التابع للقوات الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا وبيريزدنوي في دونيتسك ".

ووفقا للبيان، فإن "خسائر العدو وصلت إلى 210 جنديًا وشاحنتين صغيرتين ومدفعين من طراز "دي-30" ومدفعًا مضادًا للدبابات من طراز "رابير".

ويأتي هذا التقدم للجيش الروسي بعد أيام من السيطرة على قرية كروخمالني بالقرب من كوبيانسك في مقاطعة خاركيف شرقي أوكرانيا.