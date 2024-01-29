تضامن الأقصر: معرض "ديارنا" للمنتجات التراثية يشهد إقبالا كبيرا من السائحين

أكد وكيل وزارة التضامن بالأقصر محمد حسين، أن معرض "ديارنا" للمنتجات الحرفية والتراثية الذي افتتحته وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أمس، يشهد إقبالا كبيرا من السائحين من جميع الجنسيات، خاصة أنه مقام بساحة أبو الحجاج الأقصري، وهو مكان مميز بجانب معبد الأقصر.



وقال وكيل تضامن الأقصر - في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم /الاثنين/ - إن المعرض يضم 75 عارضا من مختلف محافظات الجمهورية ويستهدف السائحين سواء من السياحة الداخلية أو الخارجية، ويتضمن منتجات حرفية مميزة من منتجات الأسر المنتجة والتضامن الاجتماعي، والمنتجات التراثية التي تمثل التاريخ والوجه الأثري لمصر.



وأوضح أنه يتم عرض بعض المنتجات التي تتميز بها محافظة الأقصر منها صناعة الألبستر والخوص والخيامية، إلى جانب السجاد والكليم والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والأخشاب والنحاس والفضة.

