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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يبحث التوسع في إنشاء محطات وقود جديدة لخدمة المواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ناقش عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مع اللواء ناصر محمد شومان رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول والوفد المرافق له، بحث سبل أوجه التعاون للتوسع في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمات ومنافذ تسويقية جديدة بالمحافظة لمواجهة الزحام على محطات الوقود، وذلك لإنشاء محطات وقود بمدن قليوب وشبرا الخيمة بشارع 15 مايو وبمنطقة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية.


وأكد محافظ القليوبية خلال اللقاء على أهمية التوسع في إنشاء محطات الوقود والغاز والخدمات المتكاملة بأحياء ومراكز المحافظة المختلفة بخاصة المدن التي بها كثافة سكانية عالية، تسهيلا على المواطنين وتشجيعًا للاستثمار تنفيذًا لخطة الدولة وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة معلنًا دعمه الكامل وتقديم كافة التسهيلات لإقامة محطات الوقود والمنافذ التسويقية للشركة.

وأشار إلى اهتمام المحافظة ببحث أوجه التعاون مع شركة التعاون للبترول باعتبارها من أكبر شركات الإنتاج وتسويق النفط في مصر التابعة لوزارة البترول لإقامة محطات الوقود ومنافذ الخدمات والزيوت وبيع المنتجات الخاصة بالشركة بمختلف المراكز وبمواقف السيارات مع المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للمحافظة وتنمية الإيرادات.


وأضاف المحافظ أن هذا الاجتماع يأتى في إطار ما يقوم به محافظ القليوبية من مجهودات لتنمية موارد المحافظة ولتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ، مؤكداً حرصه التام في التعاون مع كافة الجهات والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

القليوبية القناطر الخيرية الخدمات المتكاملة التنمية الاقتصادية محطات الوقود

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