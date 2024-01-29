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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميناء برشلونة يكشف عن معاناته بسبب أزمة البحر الأحمر

ميناء برشلونة
ميناء برشلونة

كشف ميناء برشلونة الاسباني، عن معاناته من تأخير بالإمدادات لمدد تتراوح بين 10 - 15 يوما بسبب أزمة البحر الأحمر .

وقال رئيس الميناء، لويس سالفادو، للصحفيين اليوم الاثنين، إن السفن تعاني تأخيرا من 10 إلى 15 يوما في ميناء برشلونة الإسباني حيث يتعين عليها السفر في جميع أنحاء أفريقيا؛ وذلك لتجنب الهجمات المحتملة في البحر الأحمر.

وأشار سالفادو إلى أن التأخيرات تؤثر على السفن التي تحمل جميع أنواع المنتجات، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.

وبرشلونة هي واحدة من أكبر محطات الغاز الطبيعي المسال في إسبانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الحوثيون في اليمن، إنهم هاجموا قاعدة متنقلة تابعة للبحرية الأمريكية في البحر يوم الاثنين دون تقديم أدلة.

وقال المتحدث باسم جماعة الحوثي إن الهجوم استهدف "لويس بي بولر" الأمريكية، وهي سفينة تعمل كقاعدة إنزال عائمة.

وكانت  بولر متمركزة، في وقت سابق، في بحر العرب كجزء من الجهود الأمريكية للحد من هجمات الحوثيين على الشحن التجاري عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال المتحدث العسكري الحوثي، العميد يحيى ساري،  في بيان إنه أطلق صاروخا على بولر في خليج عدن. ولم يقدم أي دليل.

وقال ساري في البيان إن هجمات الحوثيين ستستمر "حتى يتم وقف العدوان، ورفع الحصار عن شعب فلسطين في قطاع غزة".

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