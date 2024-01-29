كلية التربية للطفولة تعلن موعد فتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الأول

أعلنت الدكتورة جيهان عبد الفتاح عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، عن موعد إعلان الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

وقالت الدكتورة عبد الفتاح ، إنه تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب والطالبات بجميع البرامج .

كما أوضحت عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة انه تم فتح باب التقدم الالتماسات بإعادة الرصد لمدة أسبوع بداية من يوم الأحد الموافق 28/ 1/ 2024 وحتى يوم الخميس الموافق ١ فبراير القادم.

وعلى جانب آخر تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جناح الجامعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لمتابعة مشاركة الجامعة في أهم حدث ثقافي تنظمه وزارة الثقافة ويزوره عدد كبير من الكتاب والقراء والمثقفين من جميع أنحاء العالم للاطلاع واقتناء الكتب والمؤلفات المتنوعة في مختلف المجالات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة من أبرز المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يعد أحد أهم المعارض الثقافية في الشرق الأوسط. وتستعرض الجامعة في جناحها العديد من الإصدارات الأكاديمية والمجلات العلمية والمؤلفات الثقافية التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس والباحثون بالجامعة.

وأشاد الدكتور الخشت، بالمشاركة الناجحة لجامعة القاهرة في المعرض، مؤكدًا أن الجامعة تشارك بقوة في المناسبات الثقافية والأدبية المحلية والدولية لتعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية مع الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية الأخرى.